В Білорусі "вагнерівці" можуть навчати військових Лукашенка: експерт назвав, чому ще там можуть перебувати терористи

Директор програми Російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ярослав Чорногор оголосив можливі варіанти використання приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі.

Під час дискусійної панелі на тему "Заколот Пригожина та його вплив на політичну ситуацію в Росії та перебіг російсько-української війни" експерт зазначив, що детальні плани цих дій не відомі.

"Ми не маємо достовірної інформації про реальні плани "вагнерівців", російського керівництва або Александра Лукашенка. Все, що ми маємо, це версії та логічні припущення, засновані на виступах самого Лукашенка. Можливо, як частину тренерів, дійсно залучать "вагнерівців" для навчання білоруських військових", - заявив Ярослав Чорногор.

Експерт також зазначив, що не йдеться про сотні або тисячі бійців "Вагнера". Наразі не має достовірної інформації про їхню кількість або факт їх перетину кордону. Є дані про два літаки, які належать Пригожину, що прибули до Білорусі.

За словами Чорногора, можливо, Білорусь може бути використана як транзитна зона для переміщення бойовиків, наприклад, до Африки. Він також зазначив фантастичний сценарій, в якому "вагнерівці" збудують табір біля кордону між РФ та Білоруссю.

Нагадаємо, що США проаналізували заколот Пригожина та дійшла цікавих висновків.

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