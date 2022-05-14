В Білорусі військові злочинці розміновують місцевість, де базувалися окупанти - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка змін не зазнала, російські окупанти активних дій не проводили.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“На території Гомельської області республіки білорусь фіксується проведення робіт з розмінування місцевості в районах колишнього базування підрозділів російської федерації”, - розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, що російські окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення і глубину оборони наших військ.
Читайте також:
- Окупанти продовжують обстрілювати єдину "дорогу життя", якою можна вивезти людей з Луганщини
- Наказували обстрілювати Харківщину: двом російським командирам повідомили про підозру
- Російські війська скидають на "Азовсталь" авіабомби, задіююють важку артилерію і танки