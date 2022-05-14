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В Білорусі військові злочинці розміновують місцевість, де базувалися окупанти - Генштаб

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В Білорусі військові злочинці розміновують місцевість, де базувалися окупанти - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка змін не зазнала, російські окупанти активних дій не проводили.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“На території Гомельської області республіки білорусь фіксується проведення робіт з розмінування місцевості в районах колишнього базування підрозділів російської федерації”, - розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення і глубину оборони наших військ.

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