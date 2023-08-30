В Білорусі загострюється конфлікт між "вагнерівцями" та МВС країни: відмовляються працювати зі злочинцями

За останні три тижні понад 1500 найманців відбули в Африку.

В Білорусі посилюється конфлікт між терористами ПВК “Вагнера” та представниками МВС країни. Все це відбувається на полігоні Воловщина.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Як стало відомо, конфлікт між “вагнерівцями” та представниками МВС посилюється, оскільки найманці Лукашенка відмовляються працювати з терористами.

“Вони відмовляються працювати з колишніми в’язнями і злочинцями, а кривавий підхід до виконання завдань якому навчають білорусів, лякає навіть”псів режиму”. Відтак, вже близько 50 інструкторів-терористів покинуло РБ. Основною умовою вибуття є підписання контракту з МО рф та продовження участі у війні з Україною. Також за останні три тижні понад 1500 найманців відбули в Африку, де рф також намагається розширити свій вплив”, - розповіли в Центрі.

Нагадаємо, що до Білорусі прибув ще один ешелон російських військових.

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