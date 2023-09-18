В Болгарії фермери вийшли на протест через продовження імпорту з України агропродукції (фото)

Учасники протесту наполягають на тому, що їм до 30 вересня мають виплатити повну суму відшкодування.

У Болгарії сільгоспвиробники та переробники вийшли на акцію протесту щодо рішення парламенту не подовжувати заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику після 15 вересня.

Про це пише Forbes Bulgaria.

Як зазначається, учасники протесту наполягають на тому, що їм до 30 вересня мають виплатити повну суму відшкодування збільшених витрат на виробництво внаслідок війни в Україні та скасування ліміту допомоги, а також негайно виплатити державну допомогу для компенсації фермерам, які мають повністю необроблену землю.

Крім того, протестувальники вимагають продовження заборони на ввезення з України соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку.

“Та заморожених овочів та фруктів, молока та молочних продуктів, м’яса та м’ясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва з України, а також посилення контролю за походженням, якістю та безпекою імпортованої в країну сільськогосподарської продукції”, - пише видання.

Вони також вимангають надання необхідних коштів для переоформлення існуючих та надання нових державних дотацій. Зокрема, включаючи виплати для виробників винограду, картоплі, малини, тепличної продукції та тютюну, а також для виробників меду та тваринницької продукції.

Як зазначив прем’єр-міністр болгарського уряду Микола Дєнков, протест фермерів наразі проходить з вимогами, які вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені, тому що встановлюються терміни, які неможливо виконати.

"Ми ведемо розмову з виробниками зерна, і рішення про зняття заборони на зерно не можуть приймати тільки виробники", – наголосив Микола Дєнков.

Нагадаємо, що на узбережжі Болгарії знайдено безпілотник із вибухівкою.