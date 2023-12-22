В боях за Авдіївку складно: Барабаш розповів, що ворог змінив тактику

Російська окупаційна армія змінила тактику своїх дій в Авдіївці Донецької області. Наразі ситуація на цій ділянці фронту складна.

Про це керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив в ефірі телемарафону.

"Ворог зараз намагається зараз точково пробити. Взяли вони для себе пріоритети, умовно кажучи, три напрямки, і туди здебільшого направляють і техніку, і велику кількість піхоти. Дійсно, складно. Дійсно, дуже гаряче. Ворог буде намагатися зреалізувати поставлені завдання про взяття міста", - наголошує він.

За словами Барабаша, легше не стає. Втім, українські захисники продовжують стримувати загарбників. Лінія оборони навколо Авдіївки тримається.

"Звичайно, дуже непросто. Але не треба розганяти зрадницьких настроїв. Хлопці тримаються, треба їм допомагати і дякувати за те, що вони роблять", - наголошує начальник МВА.

Нагадаємо, речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що місцевий Авдіївський коксохім контролюють українські Збройні сили.

У Білому дому вважають, що РФ може посилити наступ на Авдіївку з приходом стійких морозів. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі каже, що окупанти чекають, поки промерзне ґрунт, щоб посилити свої атаки.

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