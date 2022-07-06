"В братніх могилах ховають не тільки загиблих від бомб": радник мера Маріуполя про смертність у місті

У тимчасово оккупованому Маріуполі смертність населення зросла у 4 рази порівняно з періодом до 24 лютого.

Через нестачу води, їжі, ліків та лікарів у Маріуполі різко зросла смертність.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Якщо порівнювати з доокупаційним, довоєнним періодом, то можемо говорити, що смертність у Маріуполі на сьогодні зросла щонайменше у чотири рази. А через це збільшується навіть наше кладовище там, де братські могили. І вже в тих братських могилах ховають, на жаль, не тільки тих, хто загинув від російських бомб, а й тих, хто сьогодні вже гине від російської окупації напряму без воєнних дій", - заявив Андрющенко.

Він підкреслив, що окупаційній владі байдуже на мирне населення.

"Тому ми спостерігаємо стрімке зростання смертності в абсолютних цифрах… Тобто, ситуація насправді дуже важка, про людей ніхто (окупаційна влада – ред.) не думає, а виключно про створення пропагандистських роликів, щоб запевнити, що все гаразд", - наголосив радник мера.

Нагадаємо, що центральна частина окупованого Маріуполя повністю знищена росіянами.