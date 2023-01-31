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У Британії наразі не планують постачати Україні винищувачі: речник назвав причину

Автор
Христина Головчак
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У Британії наразі не планують постачати Україні винищувачі: речник назвав причину

ФОТО: ВПС Італії

Британія продовжує обговорювати з союзниками подальшу підтримку України

Один з речників британського уряду заявив, що Британія наразі не розглядає постачання Україні винищувачів. За його словами, це було б непрактично.

Про це пише Evening Standard.

Речник зазначає, що Typhoon і F-35 є дуже складними і для того, щоб навчитися керувати ними необхідні місяці. 

"Очевидно, що ми будемо продовжувати надавати і прискорювати нашу військову підтримку Україні і уважно прислухатися до їхніх запитів", - сказав він.

Також речник відзначив, що Британія продовжує обговорювати з союзниками подальшу підтримку України.

"Ми щойно відправили наші танки Challenger і рухаємось разом з нашими союзниками в цьому напрямку. Ці танки прибудуть досить скоро", - заявив речник.

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Дата публікації
Перегляди
828
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