У Британії наразі не планують постачати Україні винищувачі: речник назвав причину

Британія продовжує обговорювати з союзниками подальшу підтримку України
Один з речників британського уряду заявив, що Британія наразі не розглядає постачання Україні винищувачів. За його словами, це було б непрактично.
Про це пише Evening Standard.
Речник зазначає, що Typhoon і F-35 є дуже складними і для того, щоб навчитися керувати ними необхідні місяці.
"Очевидно, що ми будемо продовжувати надавати і прискорювати нашу військову підтримку Україні і уважно прислухатися до їхніх запитів", - сказав він.
Також речник відзначив, що Британія продовжує обговорювати з союзниками подальшу підтримку України.
"Ми щойно відправили наші танки Challenger і рухаємось разом з нашими союзниками в цьому напрямку. Ці танки прибудуть досить скоро", - заявив речник.
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