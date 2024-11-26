В британському МЗС відповіли, чи готові відправити війська до України

Велика Британія не змінила свою позицію, а тому не буде відправляти свої війська до України.

Про це заявив очільник британського МЗС Девід Леммі, повідомляє Sky News.

"Ми не відправляємо британські війська до Україну, але ми продовжуємо підтримувати Україну тренуваннями та військовою допомогою. Ми абсолютно чітко дали зрозуміти, що будемо продовжувати робити це доти, доки це буде потрібно і доцільно", - заявив міністр.

Зауважимо, що напередодні французька газета Le Monde опублікувала матеріал про те, що нібито Франція та Британія "не виключають" можливості відправлення військових і приватних оборонних компаній до України. Видання посилалося на інформацію неназваних джерел.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії Леммі наголосив: Лондон чітко дотримується позиції щодо підтримки України. Втім, країна давно ухвалила рішення, що не буде відправляти свої війська безпосередньо до зони бойових дій.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував світ за недостатню реакцію на війська КНДР у Росії. Президент застеріг, що недостатня реакція міжнародної спільноти може призвести до подальшого збільшення північнокорейського військового контингенту в Росії.

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