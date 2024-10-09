В Брянській області вибухнув арсенал, де зберігали озброєння з Північної Кореї та Ірану

Вночі проти 9 жовтня підрозділи Сил оборони України атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління російського Міноборони в Брянській області. На території об'єкта, що поблизу Карачево, сталися потужні вибухи.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння. Зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом", - йдеться у повідомленні.

Після "бавовни" місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу. Наразі результати бойової роботи уточнюються, додали в Генштабі.

Своєю чергою, Сили безпілотних систем повідомили, що 67-й арсенал ГРАУ використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння. Зокрема, іранського походження.

"Подібних об’єктів небагато - орієнтовно до двох десятків на всю територію РФ. У кожному з них зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів.

Як повідомлялося, вночі 9 жовтня у Брянській області атаковано арсенал Міноборони РФ. На складі поблизу міста Карачев зберігалися боєприпаси, зокрема з КНДР, а також КАБи.

Вибухи в Брянській області РФ! Детонують склади боєприпасів!

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