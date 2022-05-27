В Центрі протидії дезінформації заявили, що обстріл підприємства “Артемсіль” та дефіцит солі - фейк

В Центрі протидії дезінформації заявили, що обстріл підприємства “Артемсіль” та дефіцит солі - фейк

Інформація, яка поширювалася в месенджерах про обстріл підприємства “Артемсіль” та Донецької області - фейкова.

Саме через це в Україні виріс попит на сіль, яка миттєво зникла з прилавків магазинів.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Як зазначається, серед людей почала розповсюджуватися інформація про дефіцит солі. І що її негайно треба купляти, бо ніде не буде.

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“Через обстріли окупантів та небезпеку для життя працівників держпідприємство “Артемсіль”, розташоване в місті Соледар Донецької області, в квітні зупинило виробництво солі. Але у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі в декілька тисяч тонн”, - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Через штучно створений дефіцит та великий попит в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль.

“Виробники ковбас та копченостей використовують імпортну спеціально підготовлену сіль. Великі виробники, крім власних запасів солі на складах, уклали додаткові угоди про постачання солі з-за кордону”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, що техніку та інше майно з телеканалів Медведчука конфіскували "для потреб військової адміністрації".

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