В Чернігівській області водій трактора наїхав на боєприпас та підірвався (фото)

В Чернігівській області 19 травня водій трактора наїхав на боєприпас та підірвався. Внаслідок чого чоловік травмувався.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, інцидент стався у Чернігівському районі. Там на відкритій території водій трактору наїхав на бомбу, внаслідок чого сталася детонація боєприпасу. У трактора відірвало колесо та розтрощило водійську кабіну.
Чоловік, який був за кермом, отримав травму ноги. Його доставили до обласної лікарні.
“Для перевірки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів до місця події виїхав розрахунок групи піротехнічних робіт ДСНС. Під час обстеження прилеглої території інших боєприпасів не знайшли”, - розповіли в ДСНС України.
Мирним мешканцям задля безпеки надзвичайники не радять виїжджати на узбіччя доріг, ходити до лісу і на водойми, де проводилися бойві дії.
Крім того, небезпечно наближатися до розбитої ворожої техніки, заходити до покинутих споруд та будинків.
Нагадаємо, що російські війська сформували два загони бойових кораблів: є загроза ракетних ударів з моря.
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