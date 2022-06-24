У Чернігові на лаві підсудних опинився російський танкіст, який обстрілював багатоповерхівки міста

В Чернігові почався суд на російським танкістом, який наприкінці лютого разом зі своїм екіпажем заїхав у місто і бив прямим наведенням по житлових будинках.

Згодом українська армія вирахувала цей танк і вгатила по ньому. Один танкіст – загинув, а двоє - потрапили в полон, йдеться в ТСН.

Зігнутого навпіл і з руками в кайданках за спиною - так обвинуваченого заводять до зали суду. Із журналістами російський танкіст Михайло Куликов спілкуватися не хоче, але під час засідання з'ясовується, цей росіянин з Алтайського краю добре розуміє українську мову, якою звертається до нього суддя.

І тут же з'ясовується, мову рашист вивчив за останні чотири місяці в українському СІЗО.

Його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Наприкінці лютого Куликов разом зі спільниками заїхали в Чернігів і з танка стали гатити по мирних будинках. Українські армійці вирахували їхній танк і вгатили по ньому. Один російський танкіст загинув, а Куликов із командиром сховалися в сараї. Їх ледь не застрелили місцеві, розповідають мешканці.

Катерина і Тамара живуть поряд із місцем, де тоді стояв ворожий танк. Кажуть, одного дня в підвал до них прибігла сусідка й розповіла, що в неї переховуються вороги. «Каже, я ледь не вмерла. Каже, захожу в сарай курей закривати, а там два сидять і на мене чи пістолет, чи автомат. І один так каже «тихо», вона «зрозуміла-зрозуміла» і одразу пішла», - розповідають жінки.

Так інформація потрапила до українських військових, яки взяли росіян у полон. Та у полон узяли двох, але на лаві підсудних зараз - один Куликов. Його командир Щьоткін уже вдома, його обміняли на українських військових. Але перед обміном українські журналісти встигли взяти в Щьоткіна інтерв'ю. І в ньому він зухвало бреше, що жодного разу не вистрілили по мирному місту.

Прокурори сподіваються, що Куликова держава не захоче міняти посеред судового процесу і його справу вони зможуть довести до кінця. «Ми будемо як сторона обвинувачення заперечувати, щоб довести судовий процес до кінця», - каже начальник відділу Чернігівської обласної прокуратури Артем Дикий.

В місті стоїть багатоповерхівка, по якому били російські танкісти, її лише восени минулого року здали в експлуатацію, тут навіть не всі квартири розкуплені.

Той удар російського танку прийшовся на 9 і 10 поверхи цієї новобудови. Там були однокімнатні квартири. Одна з них належала компанії, яка замовляла будівництво. Іншу встигли викупити. І жінка, яка придбала цю оселю, вона зараз з журналістами спілкуватись не хоче. Каже, їй дуже боляче згадувати ті події і той факт, що вона втратила нову оселю.

Нині в будинок таки почали заселятися люди, шибки і стіни вони латають власним коштом.

Олег живе трохи нижче розбитих ворожим танком поверхів. У його квартирі треба замінити лише один склопакет. Факт, що того, хто намагався зруйнувати його будинок, держава судить - Олега тішить. Однак йому б було приємно, щоби рашиста не лише в СІЗО тримали, а й привезли на місце злочину поприбирати скло і бетон на подвір'ї.

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