В Чернівцях влаштували показ знищеної ворожої техніки.
Спалені російські танки з’явилися і в середмісті Чернівців. Виставку теж за огороджувальною стрічкою із зауваженням "чіпати заборонено" влаштували, аби показати у тилу, з чим українські захисники мають справу на передовій. Усе - символічно встановили поруч з місцем, де нещодавно демонтували пам'ятник червоноармійцю.
За тиждень експонати підуть на брухт, бо відновленню не підлягають. Виставка щойно відкрилася і вже зібрала натовп глядачів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Виставку підбитої ворожої техніки на Михайлівській площі в столиці обнесли сигнальною стрічкою. Раніше відвідувачі могли підходити впритул до спалених російських танків і гармат, залазити на них. Особливо це любили робити діти.
Однак, на виставці таки знайшли снаряд, який міг здетонувати. Як пише місцева преса, боєприпас виявили в одній із САУ.
Зараз же споглядати експозицію можна лише з-за стрічки. На місці постійно чергують поліцейські. Нові заходи безпеки в поліції не пов’язують з трагедією, яка сталася в суботу в Чернігові, де під час дитячого ярмарку влаштували огляд бойової зброї.
Один з відвідувачів випадково вистрілив з ручного протитанкового гранатомета. Постраждали 11 людей, зокрема - шестеро дітей. ТСН у поліції повідомили - всі експонати, встановлені на Михайлівській площі в столиці, спеціалісти перевіряють на безпеку щодня.
Нагадаємо, що Шольц відмовився постачати Україні танки Leopard 2.
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