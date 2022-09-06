В Чернівцях влаштували показ знищеної ворожої техніки.

Спалені російські танки з’явилися і в середмісті Чернівців. Виставку теж за огороджувальною стрічкою із зауваженням "чіпати заборонено" влаштували, аби показати у тилу, з чим українські захисники мають справу на передовій. Усе - символічно встановили поруч з місцем, де нещодавно демонтували пам'ятник червоноармійцю.

За тиждень експонати підуть на брухт, бо відновленню не підлягають. Виставка щойно відкрилася і вже зібрала натовп глядачів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Виставку підбитої ворожої техніки на Михайлівській площі в столиці обнесли сигнальною стрічкою. Раніше відвідувачі могли підходити впритул до спалених російських танків і гармат, залазити на них. Особливо це любили робити діти.

Однак, на виставці таки знайшли снаряд, який міг здетонувати. Як пише місцева преса, боєприпас виявили в одній із САУ.

Зараз же споглядати експозицію можна лише з-за стрічки. На місці постійно чергують поліцейські. Нові заходи безпеки в поліції не пов’язують з трагедією, яка сталася в суботу в Чернігові, де під час дитячого ярмарку влаштували огляд бойової зброї.

Один з відвідувачів випадково вистрілив з ручного протитанкового гранатомета. Постраждали 11 людей, зокрема - шестеро дітей. ТСН у поліції повідомили - всі експонати, встановлені на Михайлівській площі в столиці, спеціалісти перевіряють на безпеку щодня.

Нагадаємо, що Шольц відмовився постачати Україні танки Leopard 2.

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