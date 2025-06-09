В чому проблема мобілізації: командувач Нацгвардії перелічив фактори

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко

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Мобілізація необхідна для виживання України, адже рекрутинг покриває лише третину потреб в особовому складі.

Про це заявив командувач Нацгвардії, генерал Олександр Півненко в інтерв’ю Анні Максимчук.

Чому немає демобілізації

«А тому що немає тої кількості людей. Немає другого комплекту військ, щоб ви розуміли. Тому як ми можемо робити демобілізацію, якщо у нас просто бригади недеукомплектовані на 100% або хоча б на 85–90%», — сказав він.

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Півненко закликав створювати резерви, щоб відбивати російські наступи, літні кампанії тощо.

«Краще, щоб були резерви, щоб стійкість була, розумієте? Тому що будь-який маневр, забираєш звідси підрозділ, ставиш туди, противник обізнаний, вони будуть на цьому напрямку бити. Тому потрібні резерви. Для себе просто треба зрозуміти, що наше виживання, наша ідентичність — це вже мілітаризоване суспільство», — зазначив генерал.

В чому проблема мобілізації

Півненко визнав, що Нацгвардія, як і інші складники Сил оборони, залежна від мобілізації. Рекрутинг закриває лише 30–35% потреб особового складу.

Піхота — «квиток» в один кінець?

«Знаєте, в чому проблема? Вони (мобілізовані — Ред.) думають, що все, попав у піхоту — ти загинеш по-любому. Ні. Є люди, які по три роки воюють, ми ж знаємо це. Вони і герої, і кавалери орденів різного типу. А є люди, які від 2014 року воюють. Так, люди гинуть, ми розуміємо. Війна тяжка. Це не війна перша світова, коли сидиш в окопі, нічого не прилітає, окрім артилерії, і все, і відстрілюєшся. Зараз дрони — вони всюдисущі. Була евакуація підрозділу „Омеги“, хлопці були 300. Приїхала машина, те ж саме на Селидовському напрямку, за 5 хвилин 14 дронів пролетіло. Ну розумієш, слава Богу, все нормально, забрали. Як так можна воювати? 14 дронів за 5 хвилин. Але виживаємо, і на фронті це таке основне завдання. Тобто дрони ти повинен контролювати», — розповів командувач.

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Він певен, що від дрона можна врятуватися, «якщо не застигати на місці, а зробити якісь дії».

Раніше командувач Нацгвардії Півненко відверто розповів, на якому етапі мобілізовані найчастіше тікають у СЗЧ.