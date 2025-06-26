В чому різниця між Сирським та Залужним: комбат "Свободи" пояснив

Сирський та Залужний — в чому різниця / © ТСН.ua

Реклама

Командир батальйону «Свобода» Петро Кузик розповів, у чому відрізняють між собою нинішній головком ЗСУ Олександр Сирський і його попередник Валерій Залужний.

Про це відомий комбат сказав в інтерв’ю LIGAnet.

Кузик вважає, що не варто ставити знак «дорівнює» між обома головкомами, тому що це «дві різні людини, які працювали в різні періоди».

Реклама

«Залужний працював в період, коли у нас була така наївна віра в швидку перемогу. Ми мобілізувались, ми ще пам’ятали черги, до військкоматів. Не було вистаження, у нас там з телевізора деякі діячі казали, що за два тижні ми переможемо. У нас був контрнаступ, у нас там виходило. І тому й до Залужного велика емпатія. Це був період романтизму», — каже військовий.

Натомість, зауважує комбат, Сирський почав працювати, коли у нас уже були провали, коли пішли великі втрати, коли почались зневіри і втома від війни.

«В них різні системи координат, різні умови, різна наповненність, різна візія на цю війну», — пояснив Кузик.

За словами офіцера, Залужного пов’язують з цим періодом романтизму на війні.

Реклама

«Сирський, він в періоді, коли треба демонструвати стійкість, витривалість, коли треба зчепити зуби. Коли у нас капець, прийшло усвідомлення, що у нас купа проблем: в управлінні фінансів, в забезпеченні від наших союзників, які нас зрадили, в невірі народу, в „прекрасній“ роботі ТЦК», — говорить комбат.

Зокрема, Кузик нагадує, що ворожі ІПСО регулярно демонізують роботу ТЦК, але зауважує, що це ж не росіяни підкидають військкомам «пачки доларів» та елітне майно.

Комбат пригадав, що говорив із Сирським лише двічі, тому не може оцінити, авторитарний він керівник, чи ні.

Комбат батальйону «Свобода» Петро Кузик

Раніше ми писали, як 8 нацгвардійців батальйону «Свобода» 67 діб без перерви вели оборону в оточенні.