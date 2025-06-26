- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 12k
- Час на прочитання
- 2 хв
В чому різниця між Сирським та Залужним: комбат "Свободи" пояснив
Петро Кузик розповів, чим різняться підходи головнокомандувачів Сирського і Залужного.
Командир батальйону «Свобода» Петро Кузик розповів, у чому відрізняють між собою нинішній головком ЗСУ Олександр Сирський і його попередник Валерій Залужний.
Про це відомий комбат сказав в інтерв’ю LIGAnet.
Кузик вважає, що не варто ставити знак «дорівнює» між обома головкомами, тому що це «дві різні людини, які працювали в різні періоди».
«Залужний працював в період, коли у нас була така наївна віра в швидку перемогу. Ми мобілізувались, ми ще пам’ятали черги, до військкоматів. Не було вистаження, у нас там з телевізора деякі діячі казали, що за два тижні ми переможемо. У нас був контрнаступ, у нас там виходило. І тому й до Залужного велика емпатія. Це був період романтизму», — каже військовий.
Натомість, зауважує комбат, Сирський почав працювати, коли у нас уже були провали, коли пішли великі втрати, коли почались зневіри і втома від війни.
«В них різні системи координат, різні умови, різна наповненність, різна візія на цю війну», — пояснив Кузик.
За словами офіцера, Залужного пов’язують з цим періодом романтизму на війні.
«Сирський, він в періоді, коли треба демонструвати стійкість, витривалість, коли треба зчепити зуби. Коли у нас капець, прийшло усвідомлення, що у нас купа проблем: в управлінні фінансів, в забезпеченні від наших союзників, які нас зрадили, в невірі народу, в „прекрасній“ роботі ТЦК», — говорить комбат.
Зокрема, Кузик нагадує, що ворожі ІПСО регулярно демонізують роботу ТЦК, але зауважує, що це ж не росіяни підкидають військкомам «пачки доларів» та елітне майно.
Комбат пригадав, що говорив із Сирським лише двічі, тому не може оцінити, авторитарний він керівник, чи ні.
