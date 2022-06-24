В Чорному морі через дії росіян загинули кілька тисяч дельфінів - еколог

В Чорному морі через дії росіян загинули кілька тисяч дельфінів - еколог

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ в Чорному морі загинули кілька тисяч дельфінів.

Навігаційну систему тварин пошкодили вибухи та потужні гідролокатори. Дельфіни гинуть, адже не можуть знайти собі їжу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник науково-дослідного відділу природного парку “Тузлівські лимани” Іван Русєв.

Як стало відомо, дельфіни, на відміну від попередніх років, зараз гинуть через військові дії у Чорному морі. Тварини не можуть знайти собі їжу, а також гинуть через активізацію інфекційних хвороб.

“На даний час, за нашими оцінками, загинуло щонайменше три тисячі особин. Ми просимо всіх небайдужих надавати будь-яку інформацію про загиблих дельфінів, яких ви бачите на березі моря там, де є візуальний доступ. Обов’язково робити фотографії та передавати їх разом із координатами, якщо це можливо, щоб ми могли зафіксувати цей інцидент”, - наголосив Іван Русєв.

Нагадаємо, Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

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