В Чорному морі два російські бомбардувальники: є загроза пусків ракет

Повітряні сили повідомили про велику загрозу запусків російських ракет з акваторії Чорного моря у четвер, 22 лютого.

Про це повідомило Командування ПС ЗСУ.

"Два Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22", - йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, якщо обстановка зміниться - повідомлять.

До слова, раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-22м3 здійснили виліт із аеродрому "Енгельс" та наближаються до східного кордону України.

Нагадаємо, в Україні вдень 22 лютого знову було оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" південні та східні області. ПС попередили про небезпеку пусків ракет Х-22.

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