У Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 катерів

В Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 катерів/кораблів.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Серед яких - 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 ракети "Калібр", і 2 великих десантних кораблі разом з десантним катером.

«Той самий психологічний тиск із загрозою висадки десанту. Звертаємо увагу на підвищену небезпеку, зокрема у прибережній зоні, в районі розташування об’єктів критичної інфраструктури. Зважайте на зміну тактики ворога, будьте пильними і обережними», - йдеться у повідомленні.

В морі знов посилився шторм, а значить і мінна небезпека.

«На жаль, актуальними є і ракетні удари. Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто.Варто вірити в ЗСУ і довіряти Силам оборони. Все буде Україна!», - читаємо у повідомленні.

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