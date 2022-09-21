У Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 катерів

В Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 катерів/кораблів.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Серед яких - 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 ракети "Калібр", і 2 великих десантних кораблі разом з десантним катером.
«Той самий психологічний тиск із загрозою висадки десанту. Звертаємо увагу на підвищену небезпеку, зокрема у прибережній зоні, в районі розташування об’єктів критичної інфраструктури. Зважайте на зміну тактики ворога, будьте пильними і обережними», - йдеться у повідомленні.
В морі знов посилився шторм, а значить і мінна небезпека.
«На жаль, актуальними є і ракетні удари. Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто.Варто вірити в ЗСУ і довіряти Силам оборони. Все буде Україна!», - читаємо у повідомленні.
Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Росії може спалахнути громадянська війна черз відступ з Харківщини.
Читайте також:
- Хочуть остаточної перемоги України: Піонтковський розповів про мету США у війні проти Росії
- Міністр оборони України спрогнозував, чи буде РФ існувати у нинішніх межах через 5 років
- Військовий експерт повідомив, коли Росія може застосувати ядерну зброю