В Чорному морі перебувають чотири ракетоносії з "Калібрами"

Станом на ранок 27 вересня корабельне угруповання ворожого флоту зберігає чотири ракетоносії, один з яких - підводний. Вони тримають напоготові 28 "Калібрів".

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Загроза ракетних ударів залишається високою.

"Зважаючи на наявні загрози та імовірну активізацію ворожих дронів, будьте пильні та зосереджені, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте виключно достовірним офіційним джерелам інформації, не поширюйте фейки, паніку і повідомлення, що орієнтують ворога про дії Сил оборони", - наголошують у повідомленні.

Як повідомлялося, розпочалася 216 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ "вивели з ладу" чимало окупантів, ворожої техніки, складів з боєприпасами та відбили атаки на 7 ділянках. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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