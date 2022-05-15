В Чорному морі перебувають два кораблі з крилатими ракетами та десантні катери РФ

В Чорному морі перебувають два кораблі з крилатими ракетами та десантні катери РФ

В Чорному морі продовжує перебувати два кораблі – носії крилатих ракет – та п’ять великих десантних кораблів РФ.

Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування “Південь”.

Як попереджають в командуванні, російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск, через загрозу ракетних ударів з моря.

“На Одещині штормова погода винесла на поверхню та наблизила до берегу ворожу морську міну. Ситуація під контролем відповідних підрозділів Військово-Морських Сил ЗСУ. Міну буде знешкоджено фахівцями підривної команди. Однак це ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод”, – наголосили в оперативному командуванні.

Там також додали, що українцям не варто забувати про поточну ситуацію в країні та не нехтувати правилами безпеки.

“Не варто забувати й про те, що силами оборони вжито заходів протидії, тож південні узбережжя сьогодні – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, а значить і зона небезпеки”, - підкреслили в оперативному командуванні “Південь”.

Нагадаємо, що для розслідування воєнних злочинів РФ до України приїдуть 42 слідчі International Criminal Court.

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