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В Чорному морі перебувають три десантні кораблі з "Калібрами": є загроза ракетних ударів

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В Чорному морі перебувають три десантні кораблі з "Калібрами": є загроза ракетних ударів

Фото: УНІАН

Армія країни-агресорки Росії продовжує тримати в Чорному морі ворожий флот.

Станом на 19 вересня в його акваторії перебувають три великі десантні кораблі противника. Вони супроводжують один ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування. Але один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування", - йдеться у повідомленні.

Кораблі Російської Федерації тримаються поблизу узбережжя Криму - в ракетобезпечному районі. Загроза ракетних ударів та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною, наголошують в ОК.

В ОК "Південь" також нагадали про мінну небезпеку, яка посилюється через шторм. 

Нагадаємо, розпочалась 208 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
691
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