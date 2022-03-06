В Чорному морі затонув український патрульний катер "Слов’янськ": екіпаж зник безвісти

Катер типу «Айленд» Сполучені Штати передали Україні у вересні 2018 року.

Екіпаж, який був на затонулому катері "Слов’янськ", зник безвісти. За однією з версій, це затоплення сталося внаслідок влучення крилатої ракети. Авіаудару російські окупанти завдали ще 3 березня.

Зазначають журналісти ТСН.

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Сьогодні міський голова міста Южне на Одещині офіційно підтвердив, що катер знищений ворогом під час виконання бойового завдання з розвідки та охорони Одеського, Чорноморського та Південного портів.

Один з членів екіпажу був уродженцем міста Южного. «Зникли без вісти люди, серед них наш южненець Махлін Дмитро Леонідович, 83 року народження, сподіватися можна було тільки на удачу, але за три дні ніякої іншої інформації не надійшло. Сумуємо сьогодні разом із сім’єю Дмитра всім містом і всією країною. Тримаймося, ворог буде переможений і відповість за кожного загиблого українця», - зазначив міський голова міста Южне Володимир Новацький.

Катер типу «Айленд» Сполучені Штати передали Україні у вересні 2018 року. Свою назву він отримав на честь міста Слов’янська на Донеччині.