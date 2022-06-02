В Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів, що загрожують ракетними ударами 

Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною.
В Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до трьох, десантних – не спостерігається.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у Facebook.
- Росіяни відтягнули два підбитих «потопельника» з числа «Рапторів» від Зміїного до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати.
- Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною. Ворог, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях (школах, лікарнях, дитячих садках і т.п.).
"Будьте уважними і пильними, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони та безпеки і не заважайте їм виконувати свої завдання.В єдності ми сильні! Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 31 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте не змогли оточити угруповання ЗСУ.
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