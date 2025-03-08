У ЦПД відреагували на інформацію про масовий прорив кордону на Сумщині

Наразі прориву кордону на Сумщині на цей момент не зафіксовано.

У мережі шириться неправдива інформація про нібито масовий прорив російських військ на кордоні Сумщини.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ "Курськ" та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується", — йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує діяти поодинокими групами, які намагаються закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій. Сили оборони України ефективно знищують ці групи.

Нагадаємо, Time шокувало, чим обернулася заборона США на передавання розвідданих Україні.

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