В цю зиму входимо не в найкращому становищі – Жорін про "найбільший жах піхотинця"

Жорін поскаржився, що фортифікаційні укріплення так і не були споруджені на належному рівні, тому піхота сама змушена окопуватися під обстрілами.
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін пояснив, якими будуть бойові дії на фронті взимку.
Він наголосив, що зимовий період однаково складний як для нас, так і для нашого ворога. Зима має певні переваги та складнощі для ведення бойових дій.
"Для піхотинця воювати взимку – це найбільший жах. Окрім того, що динаміка боїв надзвичайно висока, тебе постійно намагаються вбити, ще й погодні умови треба якось пережити", – зазначив військовий.
На думку Жоріна, в цю зиму Україна входить не в найкращому становищі.
"Було би трохи легше, якби ми заздалегідь займались інженерно-фортифікаційними спорудами, проте сьогодні в більшості український піхотинець сам змушений створювати у себе під ногами ці фортифікаційні споруди. Під обстрілами, штурмами, натиском ворога, а скоро – і в мороз. А про зручні й тактично вигідні позиції можна навіть не згадувати", – підсумував він.
Раніше президент Зеленський стривожив заявою про "вирішальну зиму".
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