В DeepState відповіли, яку площу України в січні окупувала Росія

Протягом січня 2025 року російські окупанти захопили 325 квадратних кілометрів української землі.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

"Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди вдається сповільнити темпи наступу. Переважно значні просування противника відбуваються через наші помилки, які постійно повторюються", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними DeepState, у грудні 2024 року російські війська захопили 394 км², у листопаді – 730 км², а в жовтні – 503 км².

Динаміка окупації в розрізі місяців / Фото: t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, в РНБО назвали кількість стратегічних об'єктів РФ, атакованих за січень.

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