З хворої голови на здорову: в Росії хочуть визнати Україну терористичною державою

В Росії депутати однієї з політичних партій внесли в Держдуму законопроект про визнання України терористичною державою.

В Росії, яка розв’язала жорстку кровопролитну війну проти України, війну, яку засуджують у всьому цивілізованому світі, депутати внесли в Держдуму законопроєкт про визнання нашої країни терористичною державою.

Про це пише російське пропагандистське видання “ТАСС”.

Як повідомляється, відповідний документ в Держдуму внесли депутати від фракції “Справедлива Росія - За правду”.

“Депутати внесли до Держдуми законопроєкт про визнання України терористичною державою та конфіскацію майна, яке належить її громадянам, на користь Росії”, - пише видання з посиланням на лідера фракції країни-окупантки Сергія Миронова.

Зазначимо, що в Конгресі США закликають Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Водночас, Путін на зустрічі з Ердоганом намагався вмовити його влаштувати в РФ виробництво безпілотників.

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