В деяких пострадянських країнах в День перемоги обмежились покладанням квітів, а хтось "підіграв" Путіну

Багато країн надають фінансову допомогу ветеранам замість широкомасштабного і дорогого святкування.

Святкування Дня перемоги саме 9 травня, а не тоді, коли відзначає Захід, спочатку було радянським, а потім і московським способом згуртувати країни-сателіти навколо себе. І тривалий час саме цю дату використовували у зоні радянського впливу - так, наприклад, у Польщі, країні-члені ЄС, день пам'яті змінили на 8 травня лише у 2015 році. Сьогодні ж радянська дата дня перемоги - відзначається в усе меншій кількості держав, йдеться в ТСН.

А от Чехія, наприклад, взагалі обрала цей день, аби позбавити радянського маршала Конєва - пам'ятник якому демонтували зі скандалом - звання почесного громадянина Праги. Бо саме 9 травня він привів у чеську столицю своїх вояків, а ті вбили чимало мирного населення, бомбардуванням намагаючись зупинити відхід німецький війські - вже після капітуляції.

Ні тобі танків на центральній вулиці, ані літаків у повітрі - так день перемоги виглядає в Азербайджані - президент Алієв покладає квіти до могили азербайджанського полководця Азі Асланова і схиляє голову під час хвилини мовчання. Офіційно - покладанням квітів тут обмежуються уже другий рік, нібито через пандемію.

Натомість, у Мінську і хід, і портрети загиблих під час війни, і Лукашенко з ветеранами на трибуні. Вірний друг путінського нацистського режима робить вигляд, ніби не з його території Україну атакували російські військові і слухняно повторює настанови Москви. «Навіть у найстрашніших кошмарах не можна було уявити, що там, у братській країні, яка дивом уціліла, що, під чоботями фашистських окупантів, нацизм знову підніме голову», - з натяком на Україну заявляє Лукашенко.

Портрети на білоруських вулицях - так звана акція "безсмертний полк", започаткована Москвою у 2014, яку Кремль намагається нав'язати всім своїм союзникам. У деяких країнах - пропагандистську ходу забороняють, а от пострадянський Казахстан - вирішив її трансформувати. Змінив назву та цьогоріч дозволив хід лише в Алмати. Сам День перемоги тут також відмовляються святкувати вже котрий рік поспіль, нині відверто зізналися, що не хочуть витрачати на це гроші. Не буде у країні і святкового салюту. «Там я думаю, що правильно вирішили, бо чим проводити парад там, витрачати мільярди - краще матеріально допомогти грошима ветеранам», - каже місцевий режисер Ернар Маліков.

А от виплат у пострадянських країнах - відрізняються надто вже сильно. Найбільше своїм ветеранам платить Казахстан – 2289 доларів, далі йде Узбекистан - 1350 доларів, потім - Киргизстан - 1218 доларів, Азербайджан - майже 900, Білорусь - понад п'ять сотень доларів. І на останньому місці Росія - 150 доларів.

Виплати ветеранам у Грузії та Молдові - також більші за російські. Обидві країни намагаються отримати статус кандидатів у Євросоюз, тому й питання про узгодження Дня пам'яті з європейським - 8 травня - тут виникають. Грузини перенести дату попри те, що така пропозиція була, так і не змогли. Утім, й акцій про-російського "безсмертного полка" цьогоріч у них не передбачено - чиновники обмежаться покладанням квітів.

А от у Молдові нині актуальне питання - ще й заборона символів рашизму - георгіівської стрічки та літери "Z". Відповідну постанову ухвалив парламент країни і сьогодні на мітингах більшість людей була без них - вийняток становила хіба Гагаузька автономія.

«Абсолютна більшість людей, які брали участь у різних містах Молдови у цих акціях, не носили георгіівську стрічку. Це означає, що абсолютна більшість людей в Молдові не піддається не на ніякі провокації російських агентів впливу. Багато людей в Молдові, які взагалі не задавалися такими питаннями, зараз розуміють, що це, у що путінський режим перетворив День перемоги за останні 15 років, має дуже мало спільного з вшануванням пам'яті...», - переконує глава громадської організації WATCHDOG.MD Валерій Паша

Поки у пост-радянських країнах кількість проросійських акцій скорочується, вірна союзниця Москви - Куба - проводить у себе акцію "безсмертний полк". Острів свободи під час Другої світової втратив сотню своїх громадян і прославився як ефективний помічник - країн Заходу, зокрема, і США, від яких за ленд-лізом отримав літаки і нові порти. Нинішня влада про це воліє не згадувати.

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