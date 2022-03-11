В "Дії" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат

В "Дії" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат

Сертифікат можна також завантажити у PDF-форматі та зберегти на свій смартфон або ж роздрукувати.

В застосунку "Дія" знову можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат, в разі, якщо він зник.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"У кого зник міжнародний COVID-сертифікат у "Дії", той може заново його згенерувати. Послуга знову доступна в застосунку. Це особливо актуально для українців, які евакуювалися за кордон", - зазначив він.

За його словами, сертифікат можна також завантажити у PDF-форматі та зберегти на свій смартфон або ж роздрукувати.

Також у застосунку "Дія" вже з'явився єДокумент. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу. Тимчасове цифрове посвідчення особи на період воєнного часу визнаватимуть органи держвлади, Нацполіція, військові на блокпостах.

ТСН.ua