В Дніпропетровській області окупанти тричі накрили з "Градів" населений пункт

В Дніпропетровській області окупанти тричі накрили з "Градів" населений пункт

У Дніпропетровській області російські окупанти 11 травня тричі обстріляли Зеленодольську громаду.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Ворог тричі за сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду. Поціновувачі “руського миру” били з “Градів”. Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є руйнування. Люди цілі”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що Україна відновила контроль на ділянці кордону до 1200 кілометрів, дві третини з яких – кордон із РФ.

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