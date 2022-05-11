В Дніпропетровській області окупанти тричі накрили з "Градів" населений пункт

У Дніпропетровській області російські окупанти 11 травня тричі обстріляли Зеленодольську громаду.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Ворог тричі за сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду. Поціновувачі “руського миру” били з “Градів”. Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є руйнування. Люди цілі”, - наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що Україна відновила контроль на ділянці кордону до 1200 кілометрів, дві третини з яких – кордон із РФ.
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