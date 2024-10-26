В Дніпрі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 5 осіб

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Збільшилася кількість загиблих у Дніпрі. На зараз їх п'ятеро. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка», - розповів він.

Також повідомлялося, що постраждали 21 особа, з яких 7 потрапили до лікарні. Стан 17-річного хлопця оцінюється як важкий.

Наслідки обстрілу Дніпра / Фото: Сергій Лисак

Наслідки обстрілу Дніпра / Фото: Сергій Лисак

Наслідки обстрілу Дніпра / Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, у Київській області внаслідок ворожої атаки російських військ загинула жінка 1968 року народження, 13-річний хлопчик отримав поранення. Також було пошкоджено 24 приватні будинки, гуртожиток, хостел, чотири магазини та чотири автомобілі.

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