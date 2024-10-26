В Дніпрі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 5 осіб

Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка.
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Збільшилася кількість загиблих у Дніпрі. На зараз їх п'ятеро. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка», - розповів він.
Також повідомлялося, що постраждали 21 особа, з яких 7 потрапили до лікарні. Стан 17-річного хлопця оцінюється як важкий.
Нагадаємо, у Київській області внаслідок ворожої атаки російських військ загинула жінка 1968 року народження, 13-річний хлопчик отримав поранення. Також було пошкоджено 24 приватні будинки, гуртожиток, хостел, чотири магазини та чотири автомобілі.
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