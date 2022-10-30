В Дніпрі реабілітують кота, якого витягли з-під завалів АТП після обстрілу, йдеться в ТСН.

Кіт на ім’я Кіт спав у теплому закутку підприємства у Дніпрі, доки туди не прилетів “Іскандер”. Коли російська ракета зруйнувала автотранспортне підприємство, хвостатий не зміг самотужки вибратись з-під завалів, його знайшли майже за добу - він був контужений і нічого не чув.

Троє співробітників тоді загинули, ще п’ятеро дістали поранення. Під загрозою опинилась робота кількох транспортних маршрутів міста: пів сотні автобусів повністю згоріли, майже 100 були пошкоджені і вийти в рейс не могли. Навколо було суцільне пекло, тоді було не до пошуків кота, вже наступного дня працівники згадали, що давно його не бачили. Кіт весь цей час провів під завалами. Дістали його випадково, коли шукали загиблих та поранених. Він дивом не дістав поранень, його сильно контузило. Спочатку механіки боялися, що не виживе.

“Він був цілий, але контужений, напевно дуже погано чув, його хитало з боку в бік. Не їв він дві доби. Приходив довго до тями, але годували хлопці, доглядали його і все-таки, дивом він вижив”, - розповідають працівники.

Нині про вусаня піклуються ще більше, ніж до прильоту, але ж про обстріл він не забув. Ба більше - водіїв та механиків став попереджати про ракетні атаки, ще до сигналу тривоги щодуху біжить ближче до укриття.

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