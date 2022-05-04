В Дніпрі російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру

Серед залізничників постраждалих немає.
У Дніпрі російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру.
Про це повідомив керівний "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Серед залізничників постраждалих немає", - зазначив він.
Камишін додав, що ступінь пошкоджень "Укрзалізниця" оцінюватиме після закінчення повітряної тривоги.
Як повідомлялось, у Дніпрі ввечері 4 травня, після оголошення повітряної тривоги, пролунало кілька вибухів. За словами місцевих мешканців, після вибуху з'явився дим.
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