В Дніпрі російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру

В Дніпрі російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру

Серед залізничників постраждалих немає.

У Дніпрі російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру.

Про це повідомив керівний "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Серед залізничників постраждалих немає", - зазначив він.

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Камишін додав, що ступінь пошкоджень "Укрзалізниця" оцінюватиме після закінчення повітряної тривоги.

Як повідомлялось, у Дніпрі ввечері 4 травня, після оголошення повітряної тривоги, пролунало кілька вибухів. За словами місцевих мешканців, після вибуху з'явився дим.

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