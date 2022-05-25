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В Дніпропетровській області окупанти обстріляли з артилерії Криворізький район: пошкоджені дитячий садок, церква та будинки

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В Дніпропетровській області окупанти обстріляли з артилерії Криворізький район: пошкоджені дитячий садок, церква та будинки

В Дніпропетровській області російські окупанти 25 травня кілька разів обстріляли Криворізький район.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район. Ударив з артилерії по Зеленодольській громаді.  Влучили по Великій Костромці та  Мар‘янському. Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки”, - наголосив Валентин Резніченко.

© соцмережі
Фото: соцмережі

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник.

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