В Дніпропетровській області окупанти обстріляли з артилерії три населених пункти

В Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу окупантами Криворізького району.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Як зазначається, 29 квітня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами сіл Мар’янське, Мала та Велика Костромка Криворізького району.
“Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України. Пошкоджено житлові будинки, господарські приміщення та транспортний засіб. Постраждалих немає. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, - наголосили у пресслужбі прокуратури.
Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік розраховувався карткою безвісти зниклого українського військового.
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