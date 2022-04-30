В Дніпропетровській області окупанти обстріляли з артилерії три населених пункти

В Дніпропетровській області окупанти обстріляли з артилерії три населених пункти

В Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу окупантами Криворізького району.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як зазначається, 29 квітня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами сіл Мар’янське, Мала та Велика Костромка Криворізького району.

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“Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України. Пошкоджено житлові будинки, господарські приміщення та транспортний засіб. Постраждалих немає. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, - наголосили у пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік розраховувався карткою безвісти зниклого українського військового.

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