В "ДНР" вбили американця Бентлі, який воював за РФ від 2014 року: Кремль цензурує розслідування – ISW

У Донецьку помер американець Рассел Бентлі із позивним "Техас", який від 2014 року воював на боці окупантів та працював на російську пропаганду. Відомо, що російські танкісти затримали його після удару по військовій частині, більше живим його не бачили.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Кремль цензурує вимоги щодо розслідування вбивства американця Рассела Бентлі, який зник у Донецьку 8 квітня.

Як розповіла дружина американця, мешканка так званої "ДНР" Людмила, Бентлі "жорстко затримали" російські військові з 5-ї танкової бригади. За її словами, це сталося 8 квітня в Петровському районі Донецька. Бентлі нібито затримали, коли він знімав наслідки удару по військовій частині на Автобазівській вулиці.

Російські джерела також стверджували, що підрозділи російської 5-ї танкової бригади затримали та допитали Рессела Бентлі, вважаючи, що він був українським шпигуном і пізніше вбили його.

Заступник начальника Головного управління Росгвардії "ДНР", командувач спецпризначенням швидкого реагування та ОМОН "ДНР" та колишній "міністр" безпеки "ДНР" Олександр Ходаковський закликав розслідувати повідомлення про викрадення та вбивство Бентлі та пообіцяв "показове покарання" для злочинців у дописі у Telegram 19 квітня.

Проте пізніше Ходаковський видалив пост, ймовірно, через тиск з боку російських офіційних осіб.

"20 квітня Ходаковський заявив, що будучи урядовцем і "особою" часто створює конкуруючі пріоритети між його особистою та професійною відданістю, і натякнув, що він погодився видалити свій пост у соцмережі, щоб зберегти посаду в уряді. Ходаковський натякнув, що під час війни була необхідна цензура, і стверджував, що деякі особи можуть добитися справедливості щодо Бентлі після того, як Росія "виграє" Україну", - пишуть аналітики ISW.

Інший пов’язаний з "ДНР" російський мілблогер заявив 19 квітня, що невідомі особи погрожують порушити проти нього справу щодо "дискредитації Збройних сил Росії" після того, як мілблогер вимагав офіційного розслідування викрадення та вбивства Рассела Бентлі.

"Зусилля Росії приховати смерть Бентлі виглядає як узгоджена спроба Кремля з метою цензурувати офіційних осіб "ДНР" і афілійованих з "ДНР/ЛНР" голосів у російському інформаційному просторі. Слідчий комітет Росії 21 липня 2023 року заарештував колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) за звинуваченням у дискредитації ЗС РФ", - зазначають в ISW.

"Кремль може націлитися на голоси, пов’язані з "ДНР" і "ЛНР", у російському інформаційному просторі через стурбованість тим, що групи в "ДНР" і "ЛНР", які воюють з українськими силами від 2014 року, розчаровуються, оскільки війна затягується… Ходаковський раніше не погоджувався з російським військовим командуванням і постійними зусиллями кремлівської цензури… Незрозуміло, як і чи відреагують офіційні особи Кремля на смерть Бентлі або як напади на офіційних осіб "ДНР" і пов’язаних із ними осіб вплинуть на відносини Кремля зі своїми ставлениками на окупованій частині України", - резюмували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, видання NYT розповіло, скільки американських Abrams ЗСУ втратили на полі бою.

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