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В "ДНР" військова вантажівка окупантів протаранила автобус з людьми – 16 загиблих (відео)

В "ДНР" військова вантажівка окупантів протаранила автобус з людьми – 16 загиблих (відео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
1971
Час на прочитання
1 хв
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В "ДНР" військова вантажівка окупантів протаранила автобус з людьми – 16 загиблих (відео)

Фото: скриншот з відео

На Донеччині між окупованими Шахтарськом та Торезом сталася смертельна ДТП.

На території тимчасово окупованої Донецької області між Шахтарськом та Торезом сталася аварія – військова вантажівка росіян протаранила цивільний мікроавтобус з людьми, загинуло щонайменше 16 людей. 

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ. 

За останніми даними, ще троє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані, серед загиблих – водій вантажівки.

Нагадаємо, у Донецьку пролунала серія вибухів – окупанти заявляють про обстріли.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1971
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