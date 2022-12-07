В "ДНР" військова вантажівка окупантів протаранила автобус з людьми – 16 загиблих (відео)

На Донеччині між окупованими Шахтарськом та Торезом сталася смертельна ДТП.
На території тимчасово окупованої Донецької області між Шахтарськом та Торезом сталася аварія – військова вантажівка росіян протаранила цивільний мікроавтобус з людьми, загинуло щонайменше 16 людей.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
За останніми даними, ще троє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані, серед загиблих – водій вантажівки.
Accident in Russian-occupied Donetsk. A truck of the Russian army hit a minibus, killing 16 people and injuring 3. #Donetsk #Ukraine #Shakhtyorsk pic.twitter.com/k1iMPB46eR— (((Tendar))) (@Tendar) December 7, 2022
Нагадаємо, у Донецьку пролунала серія вибухів – окупанти заявляють про обстріли.
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