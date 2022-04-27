В Донецькій області окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів: є загиблі

В Донецькій області окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів.
З приводу цього поліція відкрила кримінальні провадження.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як стало відомо, 35 цивільних об’єктів зазнали руйнувань - зокрема житлові будинки, лікарня, школа, кінотеатр, комунальна та залізнична інфраструктура. Крім того, є жертви серед мирного населення.
Російські окупанти обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню ”Град”, танків, важкої артилерії.
“Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Лиман, Дружківка, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Торецьк, Нью-Йорк, Ставки, Берестове, Неліпівка. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (“Порушення законів і звичаїв війни”) КК України”, - повідомили в МВС України.
Нагадаємо, що ЗСУ повернули контроль над трьома населеними пунктами у Запорізькій області.
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