В Донецькій області російські окупанти обстріляли школу: є поранені (фото)

В Донецькій області російські окупанти обстріляли школу. Внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

Військові злочинці РФ гатили з артилерії.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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Як стало відомо, окупанти з артилерії обстріляли Бахмут. Влучення було в одну із шкіл міста. Після чого там сталася пожежа.

“В результаті обстрілу зазнали поранення один чоловік та жінка, їх було направлено до медичного закладу. Від ДСНС залучались сім чоловік особового складу та одна одиниця техніки”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що трофейною технікою бійці на Харківщині нищать ворога і кажуть, скільки ще їм треба часу, щоб закріпитись на кордоні.

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