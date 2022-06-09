Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Донецькій області російські окупанти обстріляли школу: є поранені (фото)

Дата публікації
Перегляди
122
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Донецькій області російські окупанти обстріляли школу: є поранені (фото)

Фото: ДСНС України

В Донецькій області російські окупанти обстріляли школу. Внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

Військові злочинці РФ гатили з артилерії.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, окупанти з артилерії обстріляли Бахмут. Влучення було в одну із шкіл міста. Після чого там сталася пожежа.

“В результаті обстрілу зазнали поранення один чоловік та жінка, їх було направлено до медичного закладу. Від ДСНС залучались сім чоловік особового складу та одна одиниця техніки”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що трофейною технікою бійці на Харківщині нищать ворога і кажуть, скільки ще їм треба часу, щоб закріпитись на кордоні.

Читайте також:

Всю правду можна буде говорити після перемоги: Герой України Леонід Хода про бої за Чернігів

Всю правду можна буде говорити після перемоги: Герой України Леонід Хода про бої за Чернігів
Наступна публікація