В Донецькій області збільшують тривалість комендантської години - ОВА

Від 1 вересня на території Донецької області збільшують тривалість комендантської години. Обмеження на пересування діятиме від 21:00 до 05:00.

Місцева влада закликає усіх мешканців дотримуватися встановлених норм заради власної безпеки.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години. З 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00. Прошу всіх дотримуватися встановлених норм — це питання особистої та суспільної безпеки", - йдеться у дописі посадовця.

Зауважимо, наразі у Донецькій області комендантська година діє від 22:00 до 04:00.

Нагадаємо, за даними вечірнього зведення Генштабу ЗСУ, Росія зосередила зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області.

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