В Донецьку окупанти почали призивати до своїх лав жінок: деталі

Відомо, що 28 жінок окупанти вже призвали та направили на підготовку.

У Донецьку загарбники розпочали призивати до окупаційної армії жінок.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 грудня.

"З метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок", - йдеться в повідомленні.

Так, відомо, що 28 жінок окупанти вже призвали та направили на підготовку так званим "Калінінським районним військовим комісаріатом" Донецька.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому.

За інформацією Генштабу ЗСУ, путінський режим планує провести нову хвилімобілізації на початку 2023 року, щоб поповнити великі втрати на фронті.

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