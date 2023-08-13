В Донецьку жінка накинулася на окупантів з РФ з расистськими викриками і лякала "ДНРівцями"

Жінка називала окупантів назвала убогими, які не мають освіти, "пасуть в себе вдома овець", а на війну приїхали заради грошей.

В окупованому Донецьку місцева жителька накинулася на окупантів неслов’янської зовнішності, ображаючи їх за расовою ознакою.

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Інцидент стався у ресторані "На дровах". Жінка похвалилася, що має в окупованому Донецьку шість магазинів, два будинки. Тоді як окупантів назвала вбогими, які не мають освіти, "пасуть в себе вдома овець", а на війну приїхали заради грошей.

"Ви воюєте, отримуєте бабки. Рот свій заткніть, ви, "пани" смердючі. Вас тут ніколи не було і не буде, запам’ятайте раз і назавжди. Ніколи! Ось цих ось, смердючих вузь***ких тварюк ніколи у нас у Донецьку не буде!", – зазначала місцева жителька, яка проте далека від проукраїнських поглядів.

Жінка почала лякати росіян, що "пацани з війни прийдуть" (очевидно маючи на увазі місцевих бойовиків так званої "ДНР"), то поквитаються з ними.

"Ти приїхав сюди за бабками. 240 тисяч. Тому що ти там, що ти там робив – кого пас? У тебе немає освіти. С*ка, ви тупорилі вівці. І якщо ви ще сюди зайдете, у нас пацани з війни прийдуть – вони вас уриють. Не дай вам Бог... Дівчатка, скажіть, у ви хочете тут ось цих ось виродків вуз****ких бачити в Донецьку? Звичайно ні! Ви просто сидите у своїх аулах, без освіти. Вас сюди запустили чому – тому що ви не маєте освіти. Ви просто холуї, ви там (звідки приїхали. – Ред.) не потрібні. І ви сюди втекли на грошима", – заявляла жителька Донецька.

Згодом її змусили записати вибачення. Свої слова вона пояснила тим, що була у стані алкогольного сп'яніння. Вона запевнила, що підтримує окупантів, агресивну політику Путіна і так звану "СВО". Також жінка подякувала окупантам, які "віддають свої життя у боротьбі з українськими н*цистами".