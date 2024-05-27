В ДПСУ розповіли про оборону на кордоні з РФ: чому ускладнене будівництво фортифікацій

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що безпосередньо укріплювати лінію кордону з Росією в інженерному відношенні неможливо через обстріли, які здійснює країна-терористка.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він, зокрема зазначив, що ДПСУ як складова Сил оборони, її підрозділи чи то на Сумському напрямку, чи то на Харківському або на Чернігівщині, мають свою смугу оборони для того, щоб відбивати атаку ворога.

"Немає такого, як це було раніше, патрулювання лінії кордону або прикордоння. Зараз оборона кордону з країною-терористкою відбувається виключно у військовий спосіб. Кожен підрозділ має свою лінію оборони, свої укріплення. Підрозділи, які перебувають найближче до кордону з країною-агресоркою, продовжують нарощувати свої інженерно-фортифікаційні укріплення для того, щоб мати всі можливості укриття і вести повноцінні бойові дії, якщо ворог намагатиметься зайти на нашу територію", - резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, у ДПСУ назвали головні загрози з боку РФ для Сумщини.

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