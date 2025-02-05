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Стало відомо, скільки разів ворожі ДРГ намагалися прорватися через кордон

Стало відомо, скільки разів ворожі ДРГ намагалися прорватися через кордон

Українські прикордонники / Державна прикордонна служба України

Спроби фіксувалися у Сумській та Харківській областях.

Від початку 2025 року прикордонники запобігли двом спробам російських диверсійно-розвідувальних груп перетнути український кордон.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко під час брифінгу.

"На даних момент ці випадки (спроби ДРГ зайти на територію України - Ред.) фіксувалися у Сумській та Харківській областях. На Чернігівщині таких спроб цього року не спостерігалося, але загроза там залишається. Фактично щодо цього року я можу говорити про дві спроби, які відзначалися по лінії кордону з Росією на тих відтинках, де несуть службу прикордонники", - заявив Демченко.

За його словами, хоча активність ворога знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення та протягом 2023-2024 років, противник все ще намагається перетнути кордон.

Нагадаємо, на Курщині десантники схопили у полон групу з 21 російського військового.

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