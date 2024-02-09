В ДТП загинув український захисник, якого обміняли 31 січня: він провів в російському полоні два роки

Відомо, що захисник був мешканцем Покровська на Донеччині.

Український захисник Юрій Галкін, який пробув в російському полоні два роки та якого 31 січня повернули додому під час обміну, загинув в ДТП. Чоловіка збив водій автомобіля.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила його донька Валерія, пише "Фокус".

Як стало відомо, Юрій Галкін повернувся додому з російського полону 31 січня. 8 лютого його збив автомобіль, коли він переходив дорогу. Від отриманих травм чоловік загинув. Відомо, що він був мешканцем Покровська на Донеччині.

"Сьогодні мого тата не стало…Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні…Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся", — повідомила Валерія.

Наразі поліція не публікувала якихось відомостей про смертельну аварію та не надавала подробиці.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, що під час обміну додому повернувся оборонець "Азовсталі", чию сім'ю у Дніпрі вбила російська ракета.

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