В Джанкої українські партизани зафіксували великий ешелон техніки окупантів (відео)

Партизани у Криму зафіксували великий ешелон техніки у Джанкої. Там побачили БТР, БМП та командно-штабні машини на базі ЗІЛ-131.

Інформація про це з’явилася на сторінці партизанського руху “АТЕШ”.

“Наші агенти виявили ешелон з військовою технікою рашистів на залізничному вокзалі в Джанкої. В ешелоні було помічено БТР, БМП, майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки та командно-штабні машини на базі ЗІЛ-131, а також інша техніка. Окупанти продовжують перекидати військову техніку на південь України, намагаючись зупинити створення плацдарму СОУ на Херсонщині”, - розповіли партизани.

Партизани також пояснили, що ведуть постійну розвідку та спостереження за рашистами на окупованих територіях та не дають їм спокійно використовувати захоплені території.

Партизани в Джанкої зафіксували великий ешелон техніки окупантів

Нагадаємо, що російські журналісти показали наслідки знищення корабля "Новочеркаськ" - уламки знаходять по всій Феодосії.

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