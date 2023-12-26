В Джанкої українські партизани зафіксували великий ешелон техніки окупантів (відео)

Виявили його на залізничному вокзалі.
Партизани у Криму зафіксували великий ешелон техніки у Джанкої. Там побачили БТР, БМП та командно-штабні машини на базі ЗІЛ-131.
Інформація про це з’явилася на сторінці партизанського руху “АТЕШ”.
“Наші агенти виявили ешелон з військовою технікою рашистів на залізничному вокзалі в Джанкої. В ешелоні було помічено БТР, БМП, майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки та командно-штабні машини на базі ЗІЛ-131, а також інша техніка. Окупанти продовжують перекидати військову техніку на південь України, намагаючись зупинити створення плацдарму СОУ на Херсонщині”, - розповіли партизани.
Партизани також пояснили, що ведуть постійну розвідку та спостереження за рашистами на окупованих територіях та не дають їм спокійно використовувати захоплені території.
Нагадаємо, що російські журналісти показали наслідки знищення корабля "Новочеркаськ" - уламки знаходять по всій Феодосії.
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