В елітному районі Берліна виставили автівку з Бучі, в якій окупанти розстріляли чотирьох українок

Понівечена машина стоїть на престижному бульварі Курфюрстендамм і розповідає німцям історію невинно вбитих українок – в авто загинули три жінки і 14-річна дівчинка, йдеться в ТСН.

Курфюрстендамм - одна з найдорожчих вулиць Берліна, тут фешенебельні магазини і ювелірні бренди, тут гуляють небідні берлінці, тут щодня ходять туристи. Навпроти одразу декілька кафе з великими вуличними терасами. І просто посеред цього спокою і добробуту - понівечений згорілий автомобіль німецького бренду.

На цьому бусі волонтерка Жанна Каменева евакуйовувала людей. На початку березня вона вивозила з Бучі Марію Іщук та Тамілу Іщенко з її 14-річної донькою. Втім, автівку розстріляли російські солдати.

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«Вони виїжджали з Бучі саме в той момент, коли російські війська вже були в Бучі, але люди ще старалися просочитися повз них, і на одній із вулиць було попадання з ручного гранатомета. Бачимо, що вся сила вибуху сталася в салоні. Невідомо, чи хтось вижив, але машина загорілася. Тіла лежали там весь час, поки російські війська були в Бучі, їх ніхто не витягував», - розповідає ініціатор проєкту Роман Семенишин-Браеску.

Чоловік загиблої волонтерки - військовослужбовець, дозволив везти автівку за кордон, щоби німці подивилися на злочини росіян. «Ми пояснили, що лакшері не існує в ситуації, коли в країні йде війна, немає значення, яка в тебе машина, чи супердорога, чи ні, українці опинилися в різних статусах, машинах», - додає учасник проєкту Андрій Родюк.

Те, що німці підтримали ініціативу і дозволили вивантажити машину посеред розкішного району Берліна, для Німеччини сміливий крок. Нещодавно саме в німецькій столиці заборонили виставку підбитої російської техніки, яку хотіли поставити перед російським посольством.

«Ця машина не є цивільною технікою, це є машина з військової історією і з жахливим кінцем для людей, які намагалися врятуватися, на цьому могла бути я, могли бути мої друзі німці, яких ми евакуювали з Києва, коли почалася війна, це могли бути мої батьки», - каже співорганізаторка проєкту, дизайнерка Єва Герцог.

Мер району Шарлоттенбург говорить про недалекоглядність німецької політики, коли після російської війни в Грузії, Сирії, на Донбасі і анексії Криму Берлін і далі вів справи з РФ. А дехто тут і досі переконує запустити російський газогін «Північний потік-2» і тиснути на українців, щоб ішли на поступки Росії.

«У нас дискусії в адміністрації, але також у суспільстві, чи треба вам везти сюди війну? Ні, це не ми привезли війну. І нам треба позбавлятися такої комфортної і зручної позиції. Бо такі люди хочуть тільки одного – лишити все, як було раніше», - кажуть місцеві.

Міняти потрібно і правила надання росіянам шенгенських віз, каже експосол України Андрій Мельник. «Коли я чую, що це війна Путіна і не треба забороняти росіянам приїжджати сюди, я кажу: «Той солдат, що стріляв у машину, міг зупинити і подивитися, що там жінки і діти, натомість це він прийняв рішення розстріляти авто, не Путін. І цей солдат може отримати зараз студентську візу і гуляти сьогодні просто тут на шопінг і на каву. Це не тільки війна Путіна, це війна на совісті Росії і російських громадян», - переконує посол.

Біля машини обіцяють поставити охорону, щоб місцеві росіяни не надумали надряпати там свої недосвастики. Хоча українських організаторів це не лякає. «Якщо трапиться щось, то я кажу - цій машині вже не можна нічого заподіяти, страшнішого, що сталося», - каже один із співорганізаторів.

Тим часом для німців на літній терасі кафе відкрився контрастний вигляд. «Нічого поганого немає, що тут показують, який вигляд війна насправді має в Україні, це правильно і ні, це не заважає мені пити каву. Надто пізно Німеччина стала на правильний бік війни і підтримала вас, і зараз допомога приходить надто повільно», - каже відвідувач закладу.

Розстріляна машина з Бучі стоятиме на берлінському Курфюрстендамм місяць, а потім може поїхати далі Німеччиною та іншими країнами Європи.

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