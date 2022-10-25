В "Енергоатомі" попередили про підготовку Москвою акту ядерного тероризму: заява

Підозри виникли у зв’язку із таємними "будівельними роботами" окупантів на майданчику, де розташовується сухе сховище відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС.

Росія останніми днями почала поширювати заяви про створення "брудної ядерної бомби", що може свідчити про підготовку Москвою акта ядерного тероризму.

Про це заявили в "Енергоатомі".

"Енергоатом" пояснює свої підозри тим, що російські окупанти протягом тижня проводили несанкціоновані "будівельні роботи" на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) на Запорізькій АЕС.

Наголошується, що окупанти проводять їх таємно власними силами, а український персонал і присутніх на майданчику ЗАЕС представників МАГАТЕ на місце так званого будівництва загарбники не допускають.

"На ССВЯП зберігається 174 контейнери, в кожному з яких міститься по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Руйнування цих контейнерів внаслідок підриву призведе до радіаційної аварії та радіаційного забруднення кількасот квадратних кілометрів прилеглої території. Таке будівництво на території атомної станції є незаконним втручанням з боку росії у проєкт ядерної установки ССВЯП Запорізької АЕС та грубим порушенням як умов ліцензії на експлуатацію станції, так і міжнародних вимог у сфері ядерної та радіаційної безпеки", - наголошується в повідомленні.

Крім того, вже дві доби представники російської влади та вся ворожа пропаганда заявляють про нібито "підготовку Україною" "брудної ядерної бомби", для якої, за твердженням РФ, може бути використане відпрацьоване ядерне паливо та радіоактивні відходи, які зберігаються на майданчику Запорізької АЕС.

"Для ще більшого залякування світу росіяни оприлюднили фейкову карту потенційного забруднення радіацією з епіцентром саме на ЗАЕС. Енергоатом припускає, що такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку ними терористичного акту з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, які зберігаються на майданчику ЗАЕС. Необхідно зупинити російський ядерний тероризм!", - додали в "Енергоатомі".

Зазначимо, що "брудна бомба" – це радіологічний розсіювальний пристрій, фактично вибухівка з радіоактивним матеріалом. Під час детонації радіоактивні речовини поширюються вибуховою хвилею.

Останнім часом росіяни почали поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ. Так, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку телефонних розмов із міністрами оборони Франції, Туреччини і Великої Британії, під час яких "висловив стурбованість у зв'язку з нібито можливим застосуванням Україною "брудної бомби".

Водночас керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі.

Міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії не вірять Шойгу та закликають РФ до переговорів.

Своєю чергою, президент Зеленський наголосив, що ядерну зброю може застосувати лише РФ.

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