В ​​"Енергоатомі​​" порахували збитки від окупації Запорізької АЕС росіянами

Фахівці провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих у місті Енергодар.

За попередньою оцінкою, збитки НАЕК "Енергоатом" від окупації Запорізької атомної електростанції російськими загарбниками становлять 28,184 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

​​"Фахівці ДП ​​"НАЕК ​​"Енергоатом​​" провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції. За його результатами – вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млн грн, зокрема основних засобів – 27 804 млн грн​​", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС Росією, буде визначений після деокупації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна.

Терор окупантів на ЗАЕС

Росіяни захопили Запорізьку АЕС 4 березня. Відтоді загарбники розміщують на території станції військову техніку та боєприпаси, порушуючи ядерну безпеку.

Оскільки росіяни не можуть запустити ЗАЕС на повну потужність, вони спричинили екологічну катастрофу на станції.

Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів – це призвело до масового вимирання риби у ставку.

Нещодавно Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що Росія проводить незаконне будівництво на захопленій Запорізькій атомній електростанції..

Російські війська також анулюють перепустки українського зразка для персоналу Запорізької АЕС, а на даху одного з енергоблоків встановили воєнне обладнання.

Читайте також: