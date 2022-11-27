В "Енергоатомі" пояснили, якими будуть наслідки у разі удару Росії по українській АЕС

У разі удару російських окупаційних військ по атомній станції України постраждати можуть країни, які межують з нашою державою, адже від напрямку вітру залежатиме і те, куди буде націлена радіаційна хмара.

Про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час телемарафону.

Він запевнив, що до самого ядерного матеріалу на АЕС важко дістатися, але якщо окупанти все ж вдарять по станції, буде радіоактивний викид. І куди він "піде" та де буде найбільше опромінення, залежатиме від напрямку вітру.

Також читайте Що робити у випадку радіаційної небезпеки: Київська військова адміністрація оприлюднила чіткий алгоритм дій

Котін допускає, що це можуть бути і сусідні з Україною держави.

"Атомна станція має захист у глибину (Defense in Depth), фактично має 5 бар'єрів фізичних та 5 бар'єрів організаційних. Тобто там не так і просто дістатися до ядерного матеріалу, але якщо задатися такою ціллю і бути абсолютно божевільним, то це буде радіаційна аварія, радіаційна хмара і буде викид радіоактивний", - пояснив Котін.

Слід зауважити, що нині росіяни своїми злочинними діями можуть спричинити атомну катастрофу. Окупанти ще у березні захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС і регулярно влаштовують там провокації та обстріли. Уперше в історії, через часті обстріли РФ у вересні ЗАЕС була вимкнена з мережі.

Безпека Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС можуть опинитися під загрозою через потенційні подальші атаки РФ на українську енергосистему. Про небезпеку попередив днями радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Через російські обстріли і зниження частоти в енергосистемі в Україні 23 листопада відключили від енергосистеми блоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. У МАГАТЕ 25 листопада відзвітували, що усі АЕС України знову мають доступ до національної мережі.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною. Це сталось тому, що через ракетні удари Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС призупинили роботу.

Читайте також: